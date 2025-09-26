БПЛА атаковали два российских региона

С 11.00 до 14.00 по московскому времени над территорией двух российских регионов были нейтрализованы шесть украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Уничтожены шесть украинских беспилотников», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. Там добавили, что сбитие произошло над территорией двух российских регионов.
Большая часть аппаратов была уничтожена при попытке пролета над Брянской областью. По сводке, силы ПВО сбили там пять БПЛА. Шестой дрон, как информируют источники, был ликвидирован в небе над Курской областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.