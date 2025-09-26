БПЛА атаковали два российских региона

Минобороны: над двумя российскими регионами было сбито шесть украинских дронов
Пять БПЛА сбито над Брянской областью
Пять БПЛА сбито над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

С 11.00 до 14.00 по московскому времени над территорией двух российских регионов были нейтрализованы шесть украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Уничтожены шесть украинских беспилотников», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. Там добавили, что сбитие произошло над территорией двух российских регионов.

Большая часть аппаратов была уничтожена при попытке пролета над Брянской областью. По сводке, силы ПВО сбили там пять БПЛА. Шестой дрон, как информируют источники, был ликвидирован в небе над Курской областью.

