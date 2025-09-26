Shot: самогонный аппарат изъяли у учительницы, торговавшей суррогатным алкоголем в Ленобласти

Shot: у учительницы торговавшей алкоголем в Ленобласти изъяли самогонный аппарат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина отрицает обвинения в изготовлении самогона
Женщина отрицает обвинения в изготовлении самогона Фото:
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Самогонный аппарат и крупную партию емкостей для жидкости изъяли у преподавателя детского сада в городе Сланцы Ленинградской области. В доме учительницы по имени Ольга Федоровна провели обыск, в ходе которого обнаружили оборудование для производства алкоголя.

«Я никакой самогон не гнала, аппарат стоит с 90-х, он остался от мамы и не использовался», — приводит слова женщины telegram-канал SHOT. Также она заверила, что все найденные канистры использовала исключительно для переноски воды.

Вместе с Ольгой Федоровной сотрудники правоохранительных органов задержали ее супруга, однако вскоре отпустили. Сейчас выясняется, имел ли он отношение к предполагаемой деятельности. Соседи семьи утверждают, что не были осведомлены о происходящем: женщина работала воспитательницей, ее муж был трудоустроен в строительной компании. Ранее в Сланцах Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 19 человек. Следствие считает, что они длительное время занимались изготовлением и продажей самогона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самогонный аппарат и крупную партию емкостей для жидкости изъяли у преподавателя детского сада в городе Сланцы Ленинградской области. В доме учительницы по имени Ольга Федоровна провели обыск, в ходе которого обнаружили оборудование для производства алкоголя. «Я никакой самогон не гнала, аппарат стоит с 90-х, он остался от мамы и не использовался», — приводит слова женщины telegram-канал SHOT. Также она заверила, что все найденные канистры использовала исключительно для переноски воды. Вместе с Ольгой Федоровной сотрудники правоохранительных органов задержали ее супруга, однако вскоре отпустили. Сейчас выясняется, имел ли он отношение к предполагаемой деятельности. Соседи семьи утверждают, что не были осведомлены о происходящем: женщина работала воспитательницей, ее муж был трудоустроен в строительной компании. Ранее в Сланцах Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 19 человек. Следствие считает, что они длительное время занимались изготовлением и продажей самогона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...