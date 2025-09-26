Shot: самогонный аппарат изъяли у учительницы, торговавшей суррогатным алкоголем в Ленобласти

Самогонный аппарат и крупную партию емкостей для жидкости изъяли у преподавателя детского сада в городе Сланцы Ленинградской области. В доме учительницы по имени Ольга Федоровна провели обыск, в ходе которого обнаружили оборудование для производства алкоголя.
«Я никакой самогон не гнала, аппарат стоит с 90-х, он остался от мамы и не использовался», — приводит слова женщины telegram-канал SHOT. Также она заверила, что все найденные канистры использовала исключительно для переноски воды.
Вместе с Ольгой Федоровной сотрудники правоохранительных органов задержали ее супруга, однако вскоре отпустили. Сейчас выясняется, имел ли он отношение к предполагаемой деятельности. Соседи семьи утверждают, что не были осведомлены о происходящем: женщина работала воспитательницей, ее муж был трудоустроен в строительной компании. Ранее в Сланцах Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 19 человек. Следствие считает, что они длительное время занимались изготовлением и продажей самогона.
