Воспитателя обвинили в организации смертельного бизнеса с алкоголем в Ленобласти: новые подробности дела

В городе Сланцы Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, унесшее жизни 19 человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщили правоохранительные органы. Подозреваемые — 60-летняя воспитательница детского сада Ольга Степанова и 78-летний Николай Бойцов, который случайно отравил свою жену, — задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Семья подозреваемой заявила, что женщина не виновата. По словам ее сына, суррогат продавали знакомые бывшего мужа Ольги. Что еще известно о трагедии к этому часу — в материале URA.RU.
Симптомы отравления метанолом
Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин рассказал РЕН ТВ о последствиях употребления метанола, вызвавшего гибель людей. «Тошнота, рвота, боли в животе верхней его половине, слабость, возможное нарушение зрения — одни из важных симптомов, когда жалобы представлены в виде нарушения зрения. Как правило, это появление пелены перед глазами, появление белых мушек. Ну и, соответственно, если пациента не лечить, это все может закончиться очень печально», — объяснил врач.
По его словам, метанол сначала вызывает обычное опьянение, но затем в организме образуется токсичное вещество, приводящее к метаболическому ацидозу и острой клинической картине. Лодягин рекомендовал при бессознательном состоянии пострадавшего переложить его на бок, чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути, а при сохранении сознания и рефлексов — промыть желудок.
Организаторы смертельного бизнеса
Следствие установило, что организаторами были 60-летняя учитель-дефектолог Сланцевского детского сада Ольга Степанова и 78-летний пенсионер Николай Бойцов, которые около 10 лет занимались изготовлением и продажей самогона. Степанова поставляла сырье, а Бойцов разливал его по бутылкам из-под водки, продавая за 100 рублей за 0,5 литра. В его квартире нашли канистры объемом до 10 литров, хранившиеся на грязном чердаке частного дома, а также пустые бутылки и посуду для розлива. К 26 сентября зафиксировано 19 смертей, объединенных в одно дело. Все жертвы покупали алкоголь в Гостицах.
Позиция семьи подозреваемой
Сын Степановой, Антон, заявил URA.RU, что его мать не причастна к торговле суррогатом. По его словам, самогонный аппарат, найденный в доме Ольги, не использовался с 90-х годов. Он принадлежал ее матери, а гнал самогон в те времена покойный муж обвиняемой. Семья использовала его в том числе для оплаты работ на участке. «Это аппарат моей бабушки, лежавший на чердаке, и им очень давно никто не пользовался. Он уже был заржавевший, покрытый окисью, хранился как реликвия, как самовар», — объяснил мужчина.
Сын утверждает, что Ольга незнакома с 79-летним Николаем Бойцовым, также задержанным за продажу суррогата. Бойцов «имел дела» с покойным мужем обвиняемой, и мог «назвать фамилию по старой памяти», считает Антон.
60-летняя Ольга — воспитатель-дефектолог в детском саду. Директор дошкольного учреждения, в свою очередь, рассказала URA.RU, что знает ее как «прекрасного человека и специалиста». У нее много грамот за участие в конкурсах и образовательных проектах. Дети и родители жалоб не имели.
Заявление Следственного комитета
Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) в связи с гибелью граждан от отравления спиртосодержащей продукцией в Сланцевском районе. По поручению руководителя следственного управления Сергея Сазина на место выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и заместитель руководителя управления для координации работы следственно-оперативной группы.
