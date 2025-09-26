Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Соловьев передал соболезнования семье Кеосаяна
Соловьев передал соболезнования семье Кеосаяна
новость из сюжета
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Телеведущий Владимир Соловьев передал слова поддержки родным и коллегам скончавшегося режиссера Тиграна Кеосаяна от имени Союза журналистов России. Представитель журналистского сообщества выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной режиссера.

Ранее к соболезнованиям присоединилась и телеведущая Ольга Скабеева. Она упомянула, что, несмотря на тяжелую ситуацию, многие до последнего момента верили в возможность положительного исхода.

На 60-м году жизни скончался известный российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. О его смерти 26 сентября сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян и попросила не беспокоить ее семью.

