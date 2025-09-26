Скабеева отреагировала на смерть Кеосаяна

Ольга Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
Скабеева выразила соболезнования по поводу смерти мужа Симоньян
Скабеева выразила соболезнования по поводу смерти мужа Симоньян
новость из сюжета
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала смерть режиссера Тиграна Кеосаяна. Она выразила соболезнования родным и близким Кеосаяна и отметила, что до последнего надеялась на благоприятный исход.

«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите — держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», — отметила журналистка. Сообщение поддержки она оставила в своем telegram-канале.

Известный российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Главный редактор RT Маргарита Симоньян попросила не беспокоить звонками ее семью.

