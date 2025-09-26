В США нависла угроза прекращения работы правительства

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает приостановки работы федерального правительства (шатдауна) уже в ближайшую среду, 28 сентября. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
«Мы собираемся причинить им максимальную боль», — заявил чиновник изданию уточнив, что демократы «заплатят высокую цену» за остановку работы правительства. Белый дом уверен, что общественность возложит ответственность за возможный шатдаун на оппозицию.
По данным Politico, Управление по вопросам управления и бюджета (OMB) уже поручило федеральным ведомствам подготовить планы по сокращению персонала для несистемообразующих программ. Ранее сообщалось, что Штаты столкнулись угрозой шатдауна. Если конгресс не утвердит бюджетный законопроект до 1 октября, деятельность правительства может быть остановлена.
Эксперты считают, что Трамп намерен воспользоваться данной ситуацией для проведения масштабных сокращений среди государственных служащих, чтобы освободить аппарат от сторонников Демократической партии. Американский лидер 23 сентября отменил встречу с лидерами демократической фракции, назвав их требования по временной бюджетной сделке «несерьезными». В Белом доме считают, что оппозиция не сможет долго выдерживать шатдаун и вскоре вернется к переговорам на условиях администрации, отмечает источник издания.
