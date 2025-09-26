СК возбудил дело против кинокритика Антона Долина*

В отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Цитата по РИА «Новости». 

В Следственном комитете уточнили, что речь идет о систематическом невыполнении требований закона, которые обязательны для лиц, признанных иноагентами. В частности, речь идет о непредоставлении отчетности и отсутствии специальной маркировки при публикациях. 

В ведомстве добавили, что сейчас обсуждается вопрос о его объявлении в розыск. «Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина в розыск», — заключили в СК.

Савеловский суд Москвы в июне 2024 года уже оштрафовал Антона Долина на 15 тысяч рублей за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ. К тому же Долин покинул Россию в начале 2022 года. С октября того же года он включен в реестр иностранных агентов.

* признан в России иноагентом

