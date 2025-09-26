Чурикова поддержала решение Shaman на «Интервидении»

Телеведущая Яна Чурикова поддержала просьбу певца Ярослава Дронова (Shaman) не оценивать его выступление на конкурсе «Интервидение-2025». Она заявила, что полностью разделяет решение исполнителя.
«Видела много негатива по поводу решения Ярослава. В том числе от авторитетных людей. Но в этой ситуации я полностью на его стороне. <...> Как командный игрок я бы поступила так же. Личные амбиции нужно порой приносить на алтарь общего дела», — рассказала Чурикова в беседе с «Газетой.Ru».
Телеведущая, которая комментировала данный музыкальный конкурс, также поделилась своим мнением о победителе конкурса «Интервидение» Дык Фуке из Вьетнама. Чурикова назвала его душкой.
«Дык Фук — душка, очень воспитанный молодой человек, уважающий традиции своего народа и проникшийся традициями нашего. Он, кстати, оценил поступок Ярослава», — отметила телеведущая.
В Москве в ночь с 20 на 21 сентября состоялся международный конкурс «Интервидение», объединивший исполнителей из 23 стран. Мероприятие прошло на сцене комплекса Live Arena и собрало многотысячную онлайн-аудиторию. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Российскую Федерацию на конкурсе представлял певец Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу», который обратился к жюри с просьбой воздержаться от оценки его номера. Для музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева это решение стало неожиданным, при этом он выразил разочарование выступлением Дронова. В то же время музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил организацию конкурса в России, отметив, что, по его словам, четыре миллиарда зрителей по всему миру смогли «побывать в райском месте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.