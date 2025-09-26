Тюмень сковали вечерние пробки

На центральных улицах Тюмени образовались пробки
Заторы образовались на центральных улицах
Заторы образовались на центральных улицах

Центральные улицы Тюмени сковали пробки. Заторы наблюдаются в разных районах города, однако, сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах на четыре балла из десяти.

«Тюмень, пробки четыре балла»,— указано на сервисе. Основной затор наблюдается на улицах Федюнинского, Пермякова, Мельникайте и Профсоюзной.

На карте отмечено четыре аварии. Она зафиксированы на улицах Широтная, Холодильная, на Тобольском и Салаирском тракте.

