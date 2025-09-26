Тюмень сковали вечерние пробки

Заторы образовались на центральных улицах
Центральные улицы Тюмени сковали пробки. Заторы наблюдаются в разных районах города, однако, сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах на четыре балла из десяти.
«Тюмень, пробки четыре балла»,— указано на сервисе. Основной затор наблюдается на улицах Федюнинского, Пермякова, Мельникайте и Профсоюзной.
На карте отмечено четыре аварии. Она зафиксированы на улицах Широтная, Холодильная, на Тобольском и Салаирском тракте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!