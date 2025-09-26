Под Екатеринбургом автобус с детьми влетел в бензовоз, а на место прилетел вертолет. Фото

На свердловском участке М-12 спасатели устроили масштабные учения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения подтвердили высокую готовность экстренных служб
Учения подтвердили высокую готовность экстренных служб Фото:

Под Екатеринбургом на федеральной трассе М-12 автобус с 10 детьми угодил в ДТП с бензовозом по сценарию учений оперативных служб. Спасатели развернули на месте штаб, а эвакуировать якобы тяжело пострадавшего прилетел вертолет МИ-8, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По легенде учений бензовоз, выезжая на трассу, не уступил дорогу пассажирскому автобусу, что привело к столкновению, разгерметизации цистерны и возгоранию. В автобусе было 10 пострадавших детей», — пояснили в ведомстве.

Позже на встречной полосе случилось еще одно ДТП с двумя легковушками. В результате аварии тяжелые травмы получили два водителя. Они оказались заблокированы в машинах.

К месту условной ЧС незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Пожар оперативно потушили с помощью воздушно-механической пены, а пострадавших вытащили с помощью инструментов. С детьми и взрослыми на месте работали психологи. Вместе с этим были развернуты штаб, пункт обогрева и питания. Одного из участников аварии доставили в больницу на вертолете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Екатеринбургом на федеральной трассе М-12 автобус с 10 детьми угодил в ДТП с бензовозом по сценарию учений оперативных служб. Спасатели развернули на месте штаб, а эвакуировать якобы тяжело пострадавшего прилетел вертолет МИ-8, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По легенде учений бензовоз, выезжая на трассу, не уступил дорогу пассажирскому автобусу, что привело к столкновению, разгерметизации цистерны и возгоранию. В автобусе было 10 пострадавших детей», — пояснили в ведомстве. Позже на встречной полосе случилось еще одно ДТП с двумя легковушками. В результате аварии тяжелые травмы получили два водителя. Они оказались заблокированы в машинах. К месту условной ЧС незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Пожар оперативно потушили с помощью воздушно-механической пены, а пострадавших вытащили с помощью инструментов. С детьми и взрослыми на месте работали психологи. Вместе с этим были развернуты штаб, пункт обогрева и питания. Одного из участников аварии доставили в больницу на вертолете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...