Под Екатеринбургом на федеральной трассе М-12 автобус с 10 детьми угодил в ДТП с бензовозом по сценарию учений оперативных служб. Спасатели развернули на месте штаб, а эвакуировать якобы тяжело пострадавшего прилетел вертолет МИ-8, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По легенде учений бензовоз, выезжая на трассу, не уступил дорогу пассажирскому автобусу, что привело к столкновению, разгерметизации цистерны и возгоранию. В автобусе было 10 пострадавших детей», — пояснили в ведомстве.
Позже на встречной полосе случилось еще одно ДТП с двумя легковушками. В результате аварии тяжелые травмы получили два водителя. Они оказались заблокированы в машинах.
К месту условной ЧС незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Пожар оперативно потушили с помощью воздушно-механической пены, а пострадавших вытащили с помощью инструментов. С детьми и взрослыми на месте работали психологи. Вместе с этим были развернуты штаб, пункт обогрева и питания. Одного из участников аварии доставили в больницу на вертолете.
