Тюменские рестораны попали в список лучших по Уралу

Сразу шесть тюменских заведений попали в список лучших по Уралу
Сразу шесть тюменских заведений попали в список лучших по Уралу

Шесть тюменских заведений стали номинантами престижной премии WhereToEat Ural. Список претендентов опубликован на официальном сайте проекта.

«Лучшие рестораны Уральского федерального округа — в шорт-листе премии WHERETOEAT URAL 2025. Тюмень: Cremant, Mestia, Tehnikum, „Посейдон“, „Чум“»,— указано в списке.

В шорт-лист попало и заведение из Тобольска — ресторан «Дворцовая». Итоги премии будут известны 16 октября во время церемонии награждения, которая пройдет в Екатеринбурге.

