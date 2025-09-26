От службы в ПВО до карьеры клипмейкера: интересные факты из биографии Тиграна Кеосаяна в фотогалерее URA.RU

Маргарита Симоньян рассказала о смерти мужа Кеосаяна
Кеосаян умер в 59 лет
Кеосаян умер в 59 лет Фото:
новость из сюжета
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о смерти своего супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Впервые информация о его тяжелом состоянии была обнародована в конце 2024 года, когда Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому. Интересные факты о режиссере — в материале URA.RU.

