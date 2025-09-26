От службы в ПВО до карьеры клипмейкера: интересные факты из биографии Тиграна Кеосаяна в фотогалерее URA.RU

Кеосаян умер в 59 лет
новость из сюжетаУмер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о смерти своего супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Впервые информация о его тяжелом состоянии была обнародована в конце 2024 года, когда Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому. Интересные факты о режиссере — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!