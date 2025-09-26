В Нижнем Тагиле вечером 26 сентября пассажирский автобус с 25 людьми снес внезапно выбежавшую на дорогу 52-летнюю женщину. Пострадавшую с места аварии госпитализировали медики, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Автобус ПАЗ при движении по проспекту Ленина в направлении ул. Пархоменко допустил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги без цели ее перехода», — пояснили в ведомстве. Никто из пассажиров не пострадал.
Транспортом управлял 60-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Он пояснил, что при подъезде к остановке неожиданно выбежала женщина, он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Экспресс-тест показал, что водитель был трезв. По факту произошедшего сотрудники полиции организовали проверку.
