Путин привел в пример главам регионов военных СВО

Путин призвал губернаторов РФ активнее набирать в команды участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам президента, в управленческие команды необходимо привлекать выпускников программы «Время героев»
По словам президента, в управленческие команды необходимо привлекать выпускников программы «Время героев» Фото:

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов страны сообщил, что в своей кадровой политике чиновникам необходимо активнее набирать в свои команды участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Здесь важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность трудиться. Прежде всего, на благо России. Служить ее интересам. Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции", — сказал Путин в режиме ВКС. Его слова приводит telegram-канал Кремля.

Президент подчеркнул, что в первую очередь речь идет о выпускниках федеральной программы «Время героев» и ее аналогах, реализуемых на региональном уровне. Глава государства отметил, что по результатам последних выборов двое участников этой программы — Мария Костюк и Евгений Первышов — были назначены руководителями субъектов Федерации.

В период с 12 по 14 сентября на территории России состоялся единый день голосования. В эти дни жители страны участвовали в выборах глав регионов в 20 субъектах, определяли составы законодательных собраний в 11 регионах, а также формировали новые городские советы в 25 муниципальных образованиях. Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, избирательные кампании прошли преимущественно в спокойной атмосфере. На восьми избирательных участках, находящихся в пяти регионах, 149 бюллетеней были признаны недействительными. Помимо этого, в 24 субъектах федерации впервые была реализована возможность дистанционного электронного голосования на федеральной платформе. На встрече главы ЦИК и Путина, которая состоялась 26 сентября, российский лидер похвалил Памфилову за организацию выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов страны сообщил, что в своей кадровой политике чиновникам необходимо активнее набирать в свои команды участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "Здесь важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность трудиться. Прежде всего, на благо России. Служить ее интересам. Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции", — сказал Путин в режиме ВКС. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что в первую очередь речь идет о выпускниках федеральной программы «Время героев» и ее аналогах, реализуемых на региональном уровне. Глава государства отметил, что по результатам последних выборов двое участников этой программы — Мария Костюк и Евгений Первышов — были назначены руководителями субъектов Федерации. В период с 12 по 14 сентября на территории России состоялся единый день голосования. В эти дни жители страны участвовали в выборах глав регионов в 20 субъектах, определяли составы законодательных собраний в 11 регионах, а также формировали новые городские советы в 25 муниципальных образованиях. Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, избирательные кампании прошли преимущественно в спокойной атмосфере. На восьми избирательных участках, находящихся в пяти регионах, 149 бюллетеней были признаны недействительными. Помимо этого, в 24 субъектах федерации впервые была реализована возможность дистанционного электронного голосования на федеральной платформе. На встрече главы ЦИК и Путина, которая состоялась 26 сентября, российский лидер похвалил Памфилову за организацию выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...