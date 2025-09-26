Путин привел в пример главам регионов военных СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов страны сообщил, что в своей кадровой политике чиновникам необходимо активнее набирать в свои команды участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Здесь важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность трудиться. Прежде всего, на благо России. Служить ее интересам. Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции", — сказал Путин в режиме ВКС. Его слова приводит telegram-канал Кремля.
Президент подчеркнул, что в первую очередь речь идет о выпускниках федеральной программы «Время героев» и ее аналогах, реализуемых на региональном уровне. Глава государства отметил, что по результатам последних выборов двое участников этой программы — Мария Костюк и Евгений Первышов — были назначены руководителями субъектов Федерации.
В период с 12 по 14 сентября на территории России состоялся единый день голосования. В эти дни жители страны участвовали в выборах глав регионов в 20 субъектах, определяли составы законодательных собраний в 11 регионах, а также формировали новые городские советы в 25 муниципальных образованиях. Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, избирательные кампании прошли преимущественно в спокойной атмосфере. На восьми избирательных участках, находящихся в пяти регионах, 149 бюллетеней были признаны недействительными. Помимо этого, в 24 субъектах федерации впервые была реализована возможность дистанционного электронного голосования на федеральной платформе. На встрече главы ЦИК и Путина, которая состоялась 26 сентября, российский лидер похвалил Памфилову за организацию выборов.
