Реальные зарплаты россиян вырастут на 10% к 2028 году

Реальные зарплаты россиян за три года вырастут на 10%
Рост зарплат поддержит внутренний спрос и ускорит развитие экономики, прогнозируют в Минфине
Зарплаты в России за ближайшие три года вырастут на 10% в реальном выражении, реальные денежные доходы — более чем на 9%. При этом инфляция к декабрю 2025 года замедлится до 6,8% в годовом выражении благодаря денежно-кредитной политике ЦБ и мерам правительства, говорится в прогнозе Минфина.

Рост зарплат и доходов в следующие три года будут поддерживать внутренний потребительский спрос. Он станет основным драйвером роста экономики в 2026-2028 годах. Положительные темпы сохранятся во всем трехлетнем периоде и к 2027-2028 годам ускорятся до 2,2-2,8%.

Период охлаждения, который проходит экономика, — плановый и не связан с санкционным давлением, которое Россия успешно преодолевает, подчеркивают в Минфине.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне отметил необходимость «формировать экономику высоких заработных плат» за счет повышения производительности труда. Он добавил, что зарплаты в РФ пока недостаточно высокие, и нужно ставить амбициозные цели.

