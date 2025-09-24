Россия переходит на экономику высоких зарплат

Власти отрабатывают новую модель экономического развития страны, которая позволит повысить зарплаты и реальные доходы населения. На заседании правительства 24 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте МРОТ более чем на 20% с 2026 года и рассказал о выплатах, предусмотренных в проекте бюджета на ближайшие три года. Как отметили эксперты URA.RU, это поможет сократить разрыв между богатыми и бедными регионами.
Тема увеличения доходов россиян стала ключевой в повестке заседания правительства. С этой целью власти внесли изменения в закон о повышении МРОТ — он вырастет более чем на 20% и с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля, сказал Мишустин. «Эта мера увеличит зарплаты 4,5 миллиона человек. А еще повлияет на расчеты многих других выплат: отпускных, больничных, соответствующих пособий», — обратил внимание премьер.
Выплаты Фонда пенсионного и социального страхования, о которых на заседании сообщил Мишустин, также повлияют на рост финансового благополучия россиян. На помощь пенсионерам, участникам СВО и их близким, а также людям с ограничениями по здоровью и семьям с детьми направят около 60 трлн рублей, отметил председатель правительства РФ. «Стоит отметить, что более половины ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию», — добавил премьер.
Снижение годовой инфляции к 4% в следующем году и закрепление ее на этом уровне в дальнейшем, на что в ходе заседания правительства указал Михаил Мишустин, также повысит экономический потенциал жителей страны. Это получится сделать в рамках проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года, рассказал глава правительства РФ.
Меры поддержки, прописанные в проекте бюджета России на 2026-2028 годы, не просто указывают на рост зарплат и реальных доходов населения, а показывают, как власти отрабатывают новую модель экономического развития страны. Другими словами, это концепция «высоких зарплат», которая означает, что значительный уровень доходов населения — не следствие, а фактор и источник роста, сообщил URA.RU директор Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Сильвестров.
«Инфляционные процессы до конца не остановлены, тарифы на некоторые услуги, особенно со стороны наших государственных монополий, повышаются, а значит увеличение социальных затрат на выплаты и страхования необходимы. Иными словами, рост цен на товары и услуги требует синхронного повышения зарплат и реальных доходов населения», — объяснил экономист.
Разница в уровне доходов населения в некоторых регионах страны остается высокой. Меры, которые вошли в проект федерального бюджета на три года, необходимы и для решения этой проблемы, добавил Сильвестров. «Такая поддержка властей дополнительно повысить производительность труда россиян, потому что она серьезно отстает от наших потребностей. А это очень важно, ведь эффективное использование рабочих ресурсов также влияет на уровень доходов населения», — сказал эксперт.
Инициативы властей, которые вошли в основу проекта бюджета на 2026-2028 годы, дают уверенность людям в завтрашнем дне, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. «Им дают понять, что даже в условиях высокой ключевой ставки они смогут поднять их уровень экономического благополучия. Объясняют, что ряд мер налоговой политики страны, например, повышение ставки НДС с 20 до 22%, делается именно с этой целью. Таким образом власти устраняют противоречия между государством и обществом в этом вопросе. Более того, я не вижу рисков их возникновения в следующие годы, потому что темпы инфляции, например, снижаются даже быстрее, чем рассчитывал Центробанк», — резюмировал экономист.
