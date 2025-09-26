Для реновации «Тихого Компроса» в Перми изымут землю под овощным магазином

В Перми в рамках проекта реновации «Тихого Компроса» утвердили изъятие земельного участка для муниципальных нужд под фруктово-овощным магазином по улице Куйбышева, 102а. Эта информация содержится в приказе краевого минимущества.
«Девелопер „Брусника“ готовится к обустройству территории, ограниченной Комсомольским проспектом, улицами Куйбышева, Коминтерна, Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Площадь, планируемая к изъятию, составляет всего 17 квадратных метров», — выдержки из документа приводит «Коммерсант-Прикамье».
По данным сервиса 2ГИС, на обозначенном участке, рядом с жилым домом на пересечении улиц Коминтерна, 16, и Куйбышева, 102 расположен магазин по продаже овощей и фруктов. Обязанность по выплате компенсации за изымаемую землю и понесенные убытки возложена на компанию «Брусника» — ООО «Комфорт и функциональность», которая осуществляет реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ).
Ранее URA.RU сообщало, что реновация «Тихого Компроса» включает работу с пятью аварийными многоквартирными домами. После расселения инвестор планирует возвести на данной площадке около 100 тысяч квадратных метров жилья, а также передать муниципалитету несколько квартир для обеспечения детей-сирот. Кроме того, застройщик будет отвечать за озеленение и благоустройство прилегающей территории.
