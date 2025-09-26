26 сентября 2025

Свердловчанин едва не сгорел заживо из-за ЧП на заводе

Постравший получил ожоги второй и третьей степени
Постравший получил ожоги второй и третьей степени

Работник промышленного предприятия в Ревде получил сильные ожоги из-за возгорания течения раскаленного металла. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

«На территории цеха промышленного предприятия произошла утечка масла гидравлики машины непрерывного литья заготовок, в результате чего произошло возгорание и течение раскаленного металла», — сообщили в telegram-канале прокуратуры. Предварительно, 26 сентября около 19:20 произошла утечка масла гидравлики машины непрерывного литья заготовок.

Один из работников получил ожоги 90% тела. Его доставили в реанимацию. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

