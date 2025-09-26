Свердловчанин едва не сгорел заживо из-за ЧП на заводе

Работник промышленного предприятия в Ревде получил сильные ожоги из-за возгорания течения раскаленного металла. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
«На территории цеха промышленного предприятия произошла утечка масла гидравлики машины непрерывного литья заготовок, в результате чего произошло возгорание и течение раскаленного металла», — сообщили в telegram-канале прокуратуры. Предварительно, 26 сентября около 19:20 произошла утечка масла гидравлики машины непрерывного литья заготовок.
Один из работников получил ожоги 90% тела. Его доставили в реанимацию. Второй пострадавший от госпитализации отказался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!