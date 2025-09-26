Соликамск станет последней остановкой Поезда Победы «Молотов» в 2025 году

Поезд Победы «Молотов» завершит свой исторический тур по краю в Соликамске 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.
«В эти выходные уникальный поезд, созданный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на два дня (27 и 28 сентября — прим. URA.RU) прибудет в Соликамск. Тем самым состав завершит свое путешествие по региону в текущем году», — указано на сайте ведомства.
За пять месяцев выставочно-лекционный комплекс посетили более 91 тысячи человек, из них 10 тысяч — жители Перми и свыше 81 тысячи — гости из других городов региона. Поезд начал курсировать по краю 9 мая, первой остановкой стала Пермь. За время тура состав трижды приезжал в краевую столицу, а также побывал в нескольких городах и поселках.
В Соликамске состав будет открыт для посещения 27 сентября — с 09:00 до 18:00, 28 сентября — с 09:00 до 15:00. Жители Верхнекамья смогут стать последними посетителями Поезда Победы в этом году.
