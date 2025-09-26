В Кургане построят «умную» спортплощадку в отдаленном микрорайоне

Моторин анонсировал строительство спортплощадки
В микрорайоне Увал в Кургане планируется открыть «умную» спортивную площадку в 2026 году. Об этом рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.
«Современная спортплощадка появится в микрорайоне Увал возле школы №23. Объект планируется построить на средства федеральной программы»,- сообщил Моторин во время эфира на странице ЦУР региона в соцсети «ВКонтакте».
Недавно электронную спортивную площадку открыли в микрорайоне Черемухово в Кургане. Там живут молодые семьи, которые уже оценили новый объект.
