В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мордовии объявлена беспилотная опасность
В Мордовии объявлена беспилотная опасность Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Мордовии объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщило правительство республики в официальном telegram-канале. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и следить за ситуацией.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорится в telegram-канале правительства региона. Власти не уточнили подробности и не сообщили о конкретных инцидентах, однако призвали население к бдительности.

В ночь на 27 сентября сообщалось о двух сбитых дронах в Воронежской области. О пострадавших не сообщалось. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мордовии объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщило правительство республики в официальном telegram-канале. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и следить за ситуацией. «Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорится в telegram-канале правительства региона. Власти не уточнили подробности и не сообщили о конкретных инцидентах, однако призвали население к бдительности. В ночь на 27 сентября сообщалось о двух сбитых дронах в Воронежской области. О пострадавших не сообщалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...