Пять дронов ВСУ атаковали сразу несколько районов Воронежской области

Власти Воронежской области объявили об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. По его данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось нейтрализовать более пяти БПЛА на территории сразу четырех районов области.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников», — сообщил Гусев в своем telegram-канале.
Он отметил, что благодаря слаженной работе дежурных расчетов угрозу удалось ликвидировать без последствий для местных жителей и инфраструктуры. Власти уточнили, что за последние недели в регионе усилили меры безопасности на случай возможных атак.
Атаки беспилотников на Воронежскую область фиксируются регулярно. В августе силы ПВО уже уничтожали около пяти БПЛА, тогда был ранен сотрудник железнодорожной станции и повреждена инфраструктура. За последние недели в регионе неоднократно объявлялась тревога из-за подобных инцидентов, однако благодаря усиленным мерам безопасности жертв и разрушений удается избежать.
