Пять дронов ВСУ атаковали сразу несколько районов Воронежской области

Пять беспилотников ВСУ атаковали Воронежскую область, они были сбиты
Пять беспилотников ВСУ атаковали Воронежскую область, они были сбиты

Власти Воронежской области объявили об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. По его данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось нейтрализовать более пяти БПЛА на территории сразу четырех районов области.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников», — сообщил Гусев в своем telegram-канале.

Он отметил, что благодаря слаженной работе дежурных расчетов угрозу удалось ликвидировать без последствий для местных жителей и инфраструктуры. Власти уточнили, что за последние недели в регионе усилили меры безопасности на случай возможных атак.

Атаки беспилотников на Воронежскую область фиксируются регулярно. В августе силы ПВО уже уничтожали около пяти БПЛА, тогда был ранен сотрудник железнодорожной станции и повреждена инфраструктура. За последние недели в регионе неоднократно объявлялась тревога из-за подобных инцидентов, однако благодаря усиленным мерам безопасности жертв и разрушений удается избежать.

