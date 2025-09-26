26 сентября 2025

Первый снег выпал в Свердловской области. Видео

В Качканаре выпал первый снег
Снег выпал утром в Качканаре 27 сентября
Снег выпал утром в Качканаре 27 сентября

Утром 27 сентября жители Качканара (Свердловская область) заметили первый снег. Изначально в городе шел протяжной ливень, однако к утру его сменил настоящий снегопад. Видео первых осадков с URA.RU поделилась местная жительница Елена.

«С утра шел дождь, а потом снег. И сейчас снег продолжает идти. Когда непогода отступит — непонятно», — рассказала собеседница агентства.

Ранее в Свердловской области жителей предупреждали о надвигающихся осадках. Так, в Екатеринбурге первый снег ожидается на выходных 27-28 сентября. 

 
