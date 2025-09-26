В Сосновском районе Челябинской области водитель микроавтобуса перевозил пассажиров, не имея водительского удостоверения. От управления его отстранили сотрудники областного полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники остановили автобус „Форд Транзит“, которым управлял водитель 1982 года рождения. При проверке документов автоинспекторы установили, что он не имеет права управления. Срок действия водительского удостоверения истек 1 сентября 2025 года», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Автобус двигался по дороге Вахрушево — Долгодеревенское. Он вез десять пассажиров из базы отдыха Ильинка в Челябинск. Для их безопасности на место вызвали другой автобус.
Нарушитель привлечен к ответственности. Он понесет административное наказание за управление без прав и отсутствие тахографа. Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку.
Как URA.RU писало ранее, в Магнитогорске сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания нетрезвого автомобилиста, который неоднократно нарушал ПДД и подвергал опасности других участников движения. Тогда на нарушителя завели уголовное дело за управление транспортом в состоянии опьянения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!