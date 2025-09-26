26 сентября 2025

Туристов в Екатеринбурге становится больше

За 2025 год в Екатеринбург посетили 1,3 миллиона человек
© Служба новостей «URA.RU»
В 2024 году Екатеринбург посетили 1,8 миллиона человек
В 2024 году Екатеринбург посетили 1,8 миллиона человек Фото:

В Екатеринбурге отмечен значительный рост числа туристов: за первые семь месяцев 2025 года город посетили 1,3 миллиона человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«По итогам 2024 года столицу Урала посетили 1,8 миллиона туристов, а количество поездок превысило 2 миллиона. За первые 7 месяцев текущего года турпоток в наш город составил 1,3 миллиона человек, что на 18% превысило значение аналогичного периода прошлого года», — отметил Алексей Орлов.

Мэр подчеркнул, что развитие инфраструктуры Екатеринбурга для внутреннего и въездного туризма остается приоритетным направлением. Город становится все более узнаваемым и привлекательным для гостей, а уровень сервиса и гостеприимства соответствует современным стандартам.

