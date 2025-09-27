Никас Сафронов раскрыл секрет счастливого брака Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

Никас Сафронов: Тигран Кеосаян был счастлив с Маргаритой Симоньян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никас Сафронов: Тигран Кеосаян по-новому раскрылся с Маргаритой Симоньян
Никас Сафронов: Тигран Кеосаян по-новому раскрылся с Маргаритой Симоньян Фото:

Никас Сафронов дружил с Тиграном Кеосаяном долгие годы: они познакомились больше тридцати лет назад. Народный художник России наблюдал и за отношениями именитого режиссера с его супругой Маргаритой Симоньян. В беседе с URA.RU Никас раскрыл секрет звездного брака и заявил, что Маргарита смогла дать Тиграну многое.

«У них были очень хорошие отношения, — говорит Никас. — Маргарита и Тигран были красивой, приятной парой. Наверное, они были созданы друг для друга. Я думаю, что она дала ему много хороших эмоций и творческих всплесков, которые необходимы всем творческим людям. Я видел, когда Тигран болел, как Маргарита переживала за него и надеялась, как и многие из нас, что он обязательно поправится».

Маргарита, помимо того, что красивая, еще и очень умная женщина, продолжает Никас. «С ней Тигран по-другому раскрылся. Она давала ему все, что могла дать своему любимому человеку, и делала это на сто процентов. С Маргаритой Тигран был счастлив: это абсолютно точно».

«Мы периодически с ним встречались в общих компаниях, в ресторанах, — говорит Никас. — Тигран всегда был вместе с Маргаритой. Я мог наблюдать за их отношениями: трепетные, нежные, искренние. Это невозможно было не заметить. Всем было видно, что они счастливы».

Никас называет смерть Кеосаяна невосполнимой утратой не только для родных и близких, но и для всей России. По мнению именитого художника, Тигран мог еще сделать много интересных проектов.

«Я приношу свои глубочайшие соболезнования Маргарите и всем его близким, — вздыхает Никас. — Знаю, что у нее самой сейчас тоже непростой период в жизни, она борется с серьезной болезнью. Я верю, что она справится со всеми проблемами и будет жить ради детей, ради своих почитателей и ради памяти своего замечательного мужа и друга Тиграна».

Напомним, что Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев борьбы с серьезной болезнью. В январе он пережил клиническую смерть и впал в кому. Из которой так и не вышел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Никас Сафронов дружил с Тиграном Кеосаяном долгие годы: они познакомились больше тридцати лет назад. Народный художник России наблюдал и за отношениями именитого режиссера с его супругой Маргаритой Симоньян. В беседе с URA.RU Никас раскрыл секрет звездного брака и заявил, что Маргарита смогла дать Тиграну многое. «У них были очень хорошие отношения, — говорит Никас. — Маргарита и Тигран были красивой, приятной парой. Наверное, они были созданы друг для друга. Я думаю, что она дала ему много хороших эмоций и творческих всплесков, которые необходимы всем творческим людям. Я видел, когда Тигран болел, как Маргарита переживала за него и надеялась, как и многие из нас, что он обязательно поправится». Маргарита, помимо того, что красивая, еще и очень умная женщина, продолжает Никас. «С ней Тигран по-другому раскрылся. Она давала ему все, что могла дать своему любимому человеку, и делала это на сто процентов. С Маргаритой Тигран был счастлив: это абсолютно точно». «Мы периодически с ним встречались в общих компаниях, в ресторанах, — говорит Никас. — Тигран всегда был вместе с Маргаритой. Я мог наблюдать за их отношениями: трепетные, нежные, искренние. Это невозможно было не заметить. Всем было видно, что они счастливы». Никас называет смерть Кеосаяна невосполнимой утратой не только для родных и близких, но и для всей России. По мнению именитого художника, Тигран мог еще сделать много интересных проектов. «Я приношу свои глубочайшие соболезнования Маргарите и всем его близким, — вздыхает Никас. — Знаю, что у нее самой сейчас тоже непростой период в жизни, она борется с серьезной болезнью. Я верю, что она справится со всеми проблемами и будет жить ради детей, ради своих почитателей и ради памяти своего замечательного мужа и друга Тиграна». Напомним, что Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев борьбы с серьезной болезнью. В январе он пережил клиническую смерть и впал в кому. Из которой так и не вышел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...