Никас Сафронов раскрыл секрет счастливого брака Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

Никас Сафронов дружил с Тиграном Кеосаяном долгие годы: они познакомились больше тридцати лет назад. Народный художник России наблюдал и за отношениями именитого режиссера с его супругой Маргаритой Симоньян. В беседе с URA.RU Никас раскрыл секрет звездного брака и заявил, что Маргарита смогла дать Тиграну многое.
«У них были очень хорошие отношения, — говорит Никас. — Маргарита и Тигран были красивой, приятной парой. Наверное, они были созданы друг для друга. Я думаю, что она дала ему много хороших эмоций и творческих всплесков, которые необходимы всем творческим людям. Я видел, когда Тигран болел, как Маргарита переживала за него и надеялась, как и многие из нас, что он обязательно поправится».
Маргарита, помимо того, что красивая, еще и очень умная женщина, продолжает Никас. «С ней Тигран по-другому раскрылся. Она давала ему все, что могла дать своему любимому человеку, и делала это на сто процентов. С Маргаритой Тигран был счастлив: это абсолютно точно».
«Мы периодически с ним встречались в общих компаниях, в ресторанах, — говорит Никас. — Тигран всегда был вместе с Маргаритой. Я мог наблюдать за их отношениями: трепетные, нежные, искренние. Это невозможно было не заметить. Всем было видно, что они счастливы».
Никас называет смерть Кеосаяна невосполнимой утратой не только для родных и близких, но и для всей России. По мнению именитого художника, Тигран мог еще сделать много интересных проектов.
«Я приношу свои глубочайшие соболезнования Маргарите и всем его близким, — вздыхает Никас. — Знаю, что у нее самой сейчас тоже непростой период в жизни, она борется с серьезной болезнью. Я верю, что она справится со всеми проблемами и будет жить ради детей, ради своих почитателей и ради памяти своего замечательного мужа и друга Тиграна».
Напомним, что Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев борьбы с серьезной болезнью. В январе он пережил клиническую смерть и впал в кому. Из которой так и не вышел.
