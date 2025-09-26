26 сентября 2025

«Какой-то фестиваль»: екатеринбуржцы в шоке от очереди на одном из автовокзалов. Фото

На Южном автовокзале Екатеринбурга образовалась огромная очередь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за очереди люди рискуют опоздать на автобус
Из-за очереди люди рискуют опоздать на автобус Фото:

На Южном автовокзале Екатеринбурга скопилась огромная очередь на пункте досмотра. Люди вынуждены стоять на улице. На это пожаловалась читательница URA.RU.

«Тут на пункте досмотра на Южном автовокзале какой-то фестиваль. Никогда такой очереди не видела», — рассказала собеседница агентства.

Очередь растянулась до ближайшей остановки. Простым прохожим приходится обходить толпу ближе к проезжей части.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Южном автовокзале Екатеринбурга скопилась огромная очередь на пункте досмотра. Люди вынуждены стоять на улице. На это пожаловалась читательница URA.RU. «Тут на пункте досмотра на Южном автовокзале какой-то фестиваль. Никогда такой очереди не видела», — рассказала собеседница агентства. Очередь растянулась до ближайшей остановки. Простым прохожим приходится обходить толпу ближе к проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...