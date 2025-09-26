Из-за очереди люди рискуют опоздать на автобус
На Южном автовокзале Екатеринбурга скопилась огромная очередь на пункте досмотра. Люди вынуждены стоять на улице. На это пожаловалась читательница URA.RU.
«Тут на пункте досмотра на Южном автовокзале какой-то фестиваль. Никогда такой очереди не видела», — рассказала собеседница агентства.
Очередь растянулась до ближайшей остановки. Простым прохожим приходится обходить толпу ближе к проезжей части.
