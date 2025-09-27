В Кремле обсудили кандидатов в полпреды после ухода Гуцана в Генпрокуратуру

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Псковской области Михаил Ведерников и заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Любовь Совершаева рассматриваются в качестве основных кандидатов на должность полпреда президента в СЗФО. Об этом журналистам рассказали источники, приближенные к Кремлю и знакомые с ситуацией.
«В тройке кандидатов сейчас губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель полпреда Любовь Совершаева и глава Псковской области Михаил Ведерников. <...> Руденю называют основным претендентом на эту позицию», — передает РБК, ссылаясь на свои источники. Тем не менее окончательное решение будет оставаться за президентом России Владимиром Путиным.
Игорь Руденя возглавляет Тверскую область с 2016 года и имеет значительный опыт работы как в региональных, так и федеральных органах власти. Михаил Ведерников ранее занимал пост заместителя полпреда СЗФО, а Совершаева курирует внутреннюю политику в аппарате полпредства.
Обсуждение кадровых перестановок началось после перехода предыдущего полпреда Александра Гуцана на должность генерального прокурора России, сообщает РАПСИ. Ожидается, что соответствующий указ может быть подписан в ближайшее время. Вопрос о назначении нового полпреда в СЗФО стал актуальным после того, как предыдущий представитель президента Александр Гуцан был выдвинут Владимиром Путиным на пост генерального прокурора России, передает MK.RU. Переход Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда освободил место главы Генпрокуратуры, сообщает телеканал «Царьград».
