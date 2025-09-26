В Екатеринбурге на улице Крауля водитель «МАЗ» не рассчитал габариты и наехал на знак «Пешеходный переход». Рядом проходил 17-летний парень, на которого упал дорожный знак. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«От падения опоры пострадал 17-летний пешеход, находившийся вблизи проезжей части (на тротуаре). В результате происшествия подросток с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. По результатам проведенного освидетельствования, водитель были трезв», — сообщили в ведомстве.
На водителя фуры составили четыре административных протокола. В Госавтоинспекции просят водителей быть бдительными при поворотах и особенно внимательными при большом трафике.
