26 сентября 2025

Дорожный знак чуть не раздавил подростка в Екатеринбурге. Фото

ДТП произошло на улице Крауля
ДТП произошло на улице Крауля

В Екатеринбурге на улице Крауля водитель «МАЗ» не рассчитал габариты и наехал на знак «Пешеходный переход». Рядом проходил 17-летний парень, на которого упал дорожный знак. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«От падения опоры пострадал 17-летний пешеход, находившийся вблизи проезжей части (на тротуаре). В результате происшествия подросток с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. По результатам проведенного освидетельствования, водитель были трезв», — сообщили в ведомстве.

На водителя фуры составили четыре административных протокола. В Госавтоинспекции просят водителей быть бдительными при поворотах и особенно внимательными при большом трафике. 

Фото:

