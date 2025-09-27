Сопрезидент Никарагуа направила слова поддержки Симоньян после смерти ее мужа

Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо выразила главреду RT Маргарите Симоньян слова поддержки, отметив выдающиеся ораторские способности ее мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем обращении она также подчеркнула, что он оставил после себя значительное наследие.
«Тигран после себя оставил огромное наследие, которое живет и будет живо вечно, что поможет нам продолжать вести борьбу и одержать победу. Маргарита — очень важный участник и герой этой борьбы за Родину и человечество», — заявила Мурильо. Ее слова приводит telegram-канал RT.
Сопрезидент Никарагуа добавила, что Маргарита Симоньян занимает важное место и является ключевой фигурой в этом процессе, «в деле защиты Родины и человечества». «Мы к ней относимся с большой теплотой и любовью и ценим наше сотрудничество», — уточнила Росарио Мурильо.
Тигран Кеосаян был госпитализирован в декабре 2024 года. В январе текущего года у него зафиксировали клиническую смерть, после чего он оказался в состоянии комы. На протяжении всего этого времени его супруга Маргарита Симоньян постоянно находилась рядом и в интервью подчеркивала, что в процессе улучшения состояния здоровья ее мужа надеяться следует не только на усилия медиков, но и на Бога.
Вчера смерть Тиграна Кеосаяна, который ушел из жизни на 60-м году, вызвала широкий отклик среди общественности и представителей творческих кругов. Народный художник России Никас Сафронов в беседе с URA.RU отметил, что режиссер был полностью предан своей профессии, что, по его мнению, и могло негативно сказаться на его состоянии здоровья.
