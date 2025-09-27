ВСУ ударили по промышленному сектору Астраханской области

Над территорией Астраханской области было перехвачено восемь украинских БПЛА. Целью нападения являлся промышленный сектор региона. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены восемь БПЛА», — заявил Бабушкин. Информацию губернатор опубликовал в telegram-канале.
Отмечается, что целью нападения стали объекты промышленного сектора региона. После падения обломков произошло несколько возгораний, которые уже были потушены. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
Ранее также сообщалось о ночной атаке БПЛА по Воронежской области. Об этом заявлял губернатор Александр Гусев. По его словам, за прошедшую ночь было сбито более пяти беспилотников. Тогда губернатор отметил слаженную работу дежурных расчетов. Атака прошла без последствий для мирных жителей и инфраструктуры.
