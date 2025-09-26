Свердловчанин кинул в 15-летнюю девочку чайник с кипятком

В Новоуральске (Свердловская область) отчим облил кипятком свою 15-летнюю падчерицу после конфликта. Девочка получила серьезные ожоги и была экстренно доставлена в больницу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области.
«По предварительным данным, отчим потребовал, чтобы девочка помыла посуду, а она, якобы, отказалась, что и могло послужить поводом для вспышки агрессии. Алису (имя девочки изменено) сначала доставили в местную больницу, а затем для оказания более квалифицированной медицинской помощи — в ожоговое отделение 9-й детской городской больницы Екатеринбурга в состоянии средней тяжести с 15-процентным термическим ожогом лица и тела 1 и 2 степени. Врачи оказывают ей необходимую помощь», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Конфликт произошел после дня рождения мамы пострадавшей. Силовики установили, что чайник бросил мужчина 1971 года рождения. Девочка самостоятельно покинула квартиру и обратилась за экстренной помощью. Преступные действия, совершенные в отношении ребенка, не останутся безнаказанными, добавил полковник Горелых.
