Российским пенсионерам рассказали, что будет с бумажными пенсионными удостоверениями

Пенсионеры могут продолжать пользоваться пенсионными удостоверениями и другими документами даже после того, как начнут действовать электронные свидетельствования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Что касается изменений при идентификации (пенсионеров — прим. URA.RU), то, конечно, на руках остаются все те документы, которые были, они будут действовать», — сказал Нилов.
Ранее в Минцифры заявляли, что граждане РФ смогут подтверждать свою личность или социальный статус с помощью QR-кода из сервиса «Госдоки». Это изменение затронет процесс покупки продукции категории 18+, посещения кинотеатров и музеев, входа в бизнес-центры, а также оформления и получения почтовых отправлений. В дальнейшем система будет внедрена в многофункциональных центрах, салонах связи, учреждениях финансового и частного медицинского сектора, а также при заселении в гостиницы.
