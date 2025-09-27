Стала известна причина смерти актрисы Гавриловой из сериалов «Солдаты» и «Глухарь»

У ушедшей из жизни актрисы Людмилы Гавриловой были проблемы с печенью, которые и стали причиной смерти. Об этом рассказала бывшая невестка актрисы Евгения Шевченко.
«У нее было заболевание печени. По мере того как болезнь одолевала, меньше стала сниматься, потом меньше преподавать. Последние годы посвятила внуку», — рассказала Шевченко. Ее слова приводит aif.ru. Отмечается, что до ухудшения здоровья актриса долгое время снималась и преподавала.
Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова скончалась 27 сентября на 75-м году жизни. Прощание с ней состоится 29 сентября. Актриса была известна по ролям в фильмах «Мимино», «Северная рапсодия», «Тимур и его команда», а также в сериале «Глухарь». Гаврилова работала в Московском академическом театре Сатиры до 2011 года, после чего преподавала актерское мастерство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.