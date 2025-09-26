26 сентября 2025

Сотни байкеров в последний раз промчались по Екатеринбургу. Фото, видео

В Екатеринбурге байкеры закрыли мотосезон 2025 года
В этот раз старт пробега был у ККТ «Космос»
В Екатеринбурге сотни байкеров вышли на пробег по случаю закрытия мотосезона 2025. Клуб «Черные ножи» традиционно устраивает проезд по центру города. В этот раз старт проходил возле ККТ «Космос». Как прошел проезд — в фоторепортаже URA.RU.

Мотопробег прошел по улицам: Царская — Дзержинского — Николая Никонова — Свердлова — Челюскинцев — Восточная — Ткачей — Машинная — Луганская — Объездная дорога — Московская — Челюскинцев — Свердлова — Николая Никонова — Царская — Дзержинского. Также возле ККТ «Космос» на пять часов ограничили движение транспорта. За соблюдением порядка следили сотрудники полиции.

