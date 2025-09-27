МК: в распоряжении ВСУ появился новый дрон «Зозуля»

У ВСУ появились новые барражирующие боеприпасы — «Зозуля». Этот БПЛА уже используется со стороны ВСУ. Об этом сообщил командир роты беспилотников одного из добровольческих подразделений с позывным «Сова».
«Пришли данные с передовой. Аппарат действительно применяется. Это уже не теория и не кустарная самоделка. Судя по сообщениям, дрон сделан на производственной базе», — заявил командир. Его слова приводит MK.ru. По его словам, изначально это было воспринято как очередной рекламный ход со стороны ВСУ.
Отмечается, что этот БПЛА летит медленее, чем другие, но его преимущество в автономности. Он следует по заданной траектории, рассказал командир. Дрон способен преодолеть расстояние в 2100 километров. Также «Сова» рассказал, что этот беспилотник — не военная тактика, а террор с целью деморализовать население.
Ранее российские военные начали испытывать дрон-ракету «Залп-1», предназначенную для перехвата украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Аппарат отличается высокой скоростью и возможностью повторного использования, а его испытания проходят в районах боевых действий. Новые разработки обеих сторон свидетельствуют о продолжающемся совершенствовании беспилотных технологий на фронте.
