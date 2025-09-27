У датской авиабазы заметили неизвестные БПЛА

В ночь на 27 сентября у авиабазы Каруп и еще нескольких объектов вооруженных сил Дании были обнаружены неустановленные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает издание BT со ссылкой на официальное заявление вооруженных сил Дании.
«ВС Дании могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких объектах вооруженных сил», — приводит BT комментарий ведомства. Полиция также подтвердила появление дронов в районе авиабазы Каруп. Данная авиабаза является одной из ключевых военных площадок Дании, где дислоцируются вертолетные подразделения страны.
Причины появления беспилотников и их принадлежность пока неизвестны. Представитель вооруженных сил отметил, что ситуация находится на контроле: Полиция уточнила, что инцидент продолжался несколько часов, однако не стала раскрывать детали о возможных владельцах или типе аппаратов.
В последние дни в Дании уже фиксировались случаи появления подозрительных дронов. В частности, из-за сообщений о беспилотниках ранее был временно закрыт аэропорт Копенгагена. Тогда полиция столицы подтвердили наблюдение трех дронов у воздушной гавани, однако происхождение аппаратов выяснить не удалось.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала произошедшее «самым серьезным нападением» на национальную инфраструктуру за все время. Власти усилили меры безопасности на объектах транспортной и военной инфраструктуры. Россия решительно отвергает все обвинения в причастности к произошедшему.
