«Ни карьеры, ни детей, ни будущего»: отказавшимся от ипотеки зумерам предрекли ужасное будущее

Поколение зумеров в 2025 году массово отказывается от приобретения собственного жилья, предпочитая аренду и отказ от долгосрочных обязательств. Все это может привести к тому, что к сорока годам у них не будет ни будущего, ни карьеры, ни детей. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев. По его словам, такой подход может привести к тому, что к 2035 году значительная часть молодых людей останется без капитала и перспектив для создания семьи из-за отсутствия собственного жилья.
«Недвижимость — это не роскошь, а фундамент. Без нее не будет ни карьеры, ни детей, ни будущего. Сегодня зумеры теряют до двух миллионов в год — просто потому, что отказываются делать первый шаг», — подчеркнул Бондарев в разговоре с журналистом агентства. Он добавил, что доступные схемы входа на рынок — совместная покупка с партнером, рассрочка от застройщика или раннее бронирование — не привлекают молодежь, которая чаще отдает предпочтение аренде либо жизни с родителями. Инвестор заявил, что такой подход грозит страшным исходом для молодежи в будущем.
Причем Бондарев считает, что главная причина — не высокие цены или недоступные ставки по ипотеке, а сознательное нежелание молодых людей идти на компромиссы ради финансовой стабильности. По данным «Прайд Групп», студии в новостройках Санкт-Петербурга сегодня можно приобрести по цене 5,5–6 млн рублей. При первоначальном взносе 15% ежемесячный платеж по ипотеке составит порядка 42–50 тысяч рублей, что якобы сопоставимо со стоимостью аренды аналогичного жилья, отметил инвестор.
Специалист заявил, что молодые люди предпочитают тратить деньги на отпуск и гаджеты, в то время как инвесторы активно скупают квартиры на ранних стадиях строительства и получают прибыль до 2–3 миллионов рублей на каждой сделке. В компании считают, что если тренд сохранится, рынок аренды столкнется с дальнейшим ростом цен и уменьшением доступности квартир для долгосрочного проживания.
Специалисты агентства «Прайд Групп» подчеркивают: отказ зумеров от владения жильем может сказаться не только на их финансовом благополучии, но и на демографической ситуации в стране. Без стабильного жилья молодежь реже решается создавать семьи и заводить детей, подытожил он.
