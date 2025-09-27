На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом

С 23 сентября 2025 года электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной электростанции осуществляется от резервных дизель-генераторов. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС. На площадке станции имеются необходимые запасы дизельного топлива, что позволяет генераторам работать в автономном режиме длительное время.
Радиационный фон на территории промышленной площадки и в прилегающих районах остается стабильным и не превышает установленных нормативов. Каких-либо отклонений не зафиксировано, сообщили там же.
По данным станции, сотрудники продолжают работу на своих местах и осуществляют круглосуточный контроль за оборудованием и параметрами безопасности. Специалисты отмечают, что ситуация находится под полным контролем, осуществляется непрерывный мониторинг всех технологических процессов.
Ранее сообщалось, что станция в десятый раз с начала конфликта на Украине осталась без внешнего электроснабжения. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что такие инциденты демонстрируют сохраняющиеся риски для ядерной безопасности. Потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может поставить под угрозу безопасность не только региона, но и всей Европы.
