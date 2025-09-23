23 сентября 2025

МАГАТЭ подтвердило запуск аварийных генераторов на ЗАЭС

Станция в десятый раз с начала конфликта осталась без внешнего электроснабжения
Станция в десятый раз с начала конфликта осталась без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее питание, после чего для обеспечения станции электроэнергией были запущены аварийные дизель-генераторы. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, подтвердили запуск резервных систем. «Команда МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердила запуск аварийных дизель-генераторов для обеспечения станции электроэнергией», — отметил он, заявление опубликовано в соцсетях.

Ранее агентство информировало, что станция во вторник в десятый раз с начала конфликта осталась без внешнего электроснабжения. Гросси подчеркнул, что такие инциденты демонстрируют сохраняющиеся риски для ядерной безопасности.

Ранее на территории Запорожской АЭС уже происходили инциденты, связанные с атаками беспилотников, в результате которых был поврежден учебно-тренировочный центр станции. После этих атак система безопасности автоматически переходила в режим повышенной готовности, а специалисты МАГАТЭ проводили проверки и устраняли последствия происшествий.

