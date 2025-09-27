Из Екатеринбурга вылетел первый за три года рейс в Краснодар

В Екатеринбурге 27 сентября состоялся первый вылет за три с половиной года полет по маршруту Екатеринбург — Краснодар. Теперь рейсы между этими городами будут выполняться ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
«Сегодня утром вылетел первый рейс из столицы Урала, а днем из Уфы и из Краснодара в Новосибирск. Все рейсы вылетели с высокой коммерческой загрузкой», — сообщили представители авиаперевозчика.
Кроме Екатеринбурга «Аэрофлот» открыл регулярные рейсы между Краснодаром и двумя другими городами: Новосибирском и Уфой. Полеты будут осуществляться до четырех раз в неделю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!