Из Екатеринбурга вылетел первый за три года рейс в Краснодар

Рейс до Краснодара будет летать ежедневно
Рейс до Краснодара будет летать ежедневно Фото:

В Екатеринбурге 27 сентября состоялся первый вылет за три с половиной года полет по маршруту Екатеринбург — Краснодар. Теперь рейсы между этими городами будут выполняться ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Сегодня утром вылетел первый рейс из столицы Урала, а днем из Уфы и из Краснодара в Новосибирск. Все рейсы вылетели с высокой коммерческой загрузкой», — сообщили представители авиаперевозчика.

Кроме Екатеринбурга «Аэрофлот» открыл регулярные рейсы между Краснодаром и двумя другими городами: Новосибирском и Уфой. Полеты будут осуществляться до четырех раз в неделю.

