Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) во Львове, расположенном на западе Украины, открыл огонь вблизи мужчины. Он пытался его задержать в рамках мероприятий по принудительной мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
В сообщении, размещенном в telegram-канале издания, отмечается: «Во Львове сотрудник ТЦК произвел выстрел в процессе задержания мужчины. В местных пабликах опубликованы видеозаписи, на которых видно, как мужчина пытается скрыться, однако представитель ТЦК его задерживает и, согласно звуковому сопровождению, производит выстрел».
В Сети активно распространяются видеоматериалы, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации на территории Украины: сотрудники военкоматов зачастую применяют физическую силу и избивают мужчин призывного возраста, после чего увозят их в неизвестном направлении. Случаи применения силы при мобилизации на Украине фиксируются на фоне рекордного роста числа уклонистов: по данным украинских судов, к концу августа 2025 года зафиксировано 45 449 эпизодов уклонения от службы, что на 27% больше, чем за весь 2024 год. Власти отмечают массовое распространение видеозаписей с задержаниями мужчин призывного возраста и ужесточение мер по принудительной мобилизации.
