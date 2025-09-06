Число случаев уклонения от военной службы на Украине в 2025 году достигло рекордного уровня. К концу августа зафиксировано 45 449 таких эпизодов, что на 27% больше, чем за весь 2024 год. Это следует из данных украинских судебных органов.
«В 2025 году число случаев уклонения от военной службы на Украине продолжило рост, при этом в мае был достигнут пик — 6918 случаев. К 30 июня общее число достигло 33 917. К концу августа число случаев уклонения достигло 45 449, что на 27% превышает показатель за весь 2024 год», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные. По мнению журналистов, если тенденция сохранится, число уклонистов в 2025 году может превысить прошлогодние значения более чем в два раза.
В материалах судебных органов также отмечается, что в период с февраля 2022 года по январь 2023 года было зафиксировано 3 025 случаев уклонения, в 2023 году — 12 563 случая. За 2024 год этот показатель составил уже 35 750 случаев. На фоне роста числа уклонистов украинское правительство в августе разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно. После этого украинские СМИ сообщили о резком увеличении числа молодых мужчин, покидающих страну, а видеозаписи о бегстве стали быстро распространяться в социальных сетях.
Официально выезд мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) с Украины был запрещен на весь период действия военного положения. За уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет. Между тем, по сообщениям украинских и международных СМИ, силовые методы мобилизации приобрели массовый характер. В интернете появляются видео, где сотрудники военных комиссариатов задерживают мужчин и применяют к ним силу. В ответ многие граждане скрываются, поджигают военкоматы и стараются не покидать свои дома.
Хотя, как заявил новый министр обороны страны Дениса Шмыгаля, мобилизация в стране проходит без нарушений. По его мнению, только в 5–10% случаев мобилизации возникают скандальные ситуации, в то время как подавляющее большинство — 90% — связано с добровольным и осознанным выбором граждан Украины, передает «Национальная служба новостей».
Ранее в плен ВС РФ сдался украинский военный, которого насильно мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Мужчина шел к российской стороне 100 километров и сейчас готовится к участию в боевых действиях на стороне России.
