Памятная доска в честь великого художника появилась в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге установили мемориальную доску в честь Виталия Воловича
Доска появилась на месте, где работал Виталий Волович
Доска появилась на месте, где работал Виталий Волович

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в честь почетного гражданина города и выдающегося художника Виталия Воловича. Памятный знак установлен на фасаде дома по адресу улица Луначарского, 171, где долгое время работал мастер. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

«Мемориальную доску Виталия Воловича открыли в Екатеринбурге. Она установлена на доме, в котором работал известный художник», — рассказали в неофициальном канале мэрии города.

Виталий Волович был академиком Российской академии художеств и членом Союза художников СССР. Он иллюстрировал произведения Павла Бажова, создал уникальные графические работы к эпосу «Слово о полку Игореве», а также работал над иллюстрациями к сочинениям Уильяма Шекспира, Иоганна Гете и Максима Горького. За вклад в искусство ему было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга.

