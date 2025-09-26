26 сентября 2025

Непотушенный окурок чуть не спалил квартиру в Нижневартовске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели прибыли на место через 5 минут
Спасатели прибыли на место через 5 минут Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 26 сентября в многоквартирном доме на улице Маршала Жукова произошел пожар. Здесь загорелась балконная рама на втором этаже. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, причиной возгорания стал непотушенный окурок.

«Днем 26 сентября на ул. Маршала Жукова загорелась балконная рама на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома. Причина — непотушенный окурок, попавший в деревянную конструкцию с внешней стороны», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели прибыли на место пожара через 5 минут. В помещение они проникли через балкон и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) 26 сентября в многоквартирном доме на улице Маршала Жукова произошел пожар. Здесь загорелась балконная рама на втором этаже. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, причиной возгорания стал непотушенный окурок. «Днем 26 сентября на ул. Маршала Жукова загорелась балконная рама на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома. Причина — непотушенный окурок, попавший в деревянную конструкцию с внешней стороны», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели прибыли на место пожара через 5 минут. В помещение они проникли через балкон и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...