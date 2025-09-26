В Нижневартовске (ХМАО) 26 сентября в многоквартирном доме на улице Маршала Жукова произошел пожар. Здесь загорелась балконная рама на втором этаже. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, причиной возгорания стал непотушенный окурок.
«Днем 26 сентября на ул. Маршала Жукова загорелась балконная рама на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома. Причина — непотушенный окурок, попавший в деревянную конструкцию с внешней стороны», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели прибыли на место пожара через 5 минут. В помещение они проникли через балкон и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
