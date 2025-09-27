Миллионы за место на закрытом кладбище: Киркоров готовит родовую могилу

Певец Филипп Киркоров перевез прах близких людей в Москву. Народный артист России сообщил, что собирается сделать родовое захоронение на Троекуровском кладбище. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в разговоре с URA.RU рассказал, сколько стоит место на столичном кладбище, а также озвучил особенности захоронения там.
«Троекуровское кладбище — очень дорогое, но это не самое главное. Оно еще и "закрытое". Официально на нем хоронить нельзя, но, если очень хочется, то можно. Конечно, за большие деньги. Есть еще другой вариант: подхоранивать, либо хоронить в чужую заброшенную могилу, которая никому не нужна уже лет 25, родственники ее не навещают. Среди ритуальщиков-могильщиков это называется "похороны вторым этажом". А есть могилы, где и третьим и даже пятым! Уверен, что Филипп Бедросович именно такую "многоэтажную" могилу и приобрел», — рассказал Барецкий.
Киркоров поделился, что с помощью Министерства иностранных дел РФ смог перевезти из Болгарии прах мамы и бабушки. Сейчас артист ищет прах дедушки, который похоронен на Донском кладбище.
Певец заявил, что надеется в ближайшее время собрать всех родных и похоронить урны в одной могиле на Троекуровском. По словам Барецкого, стоимость места на этом столичном кладбище исчисляется миллионами.
«Цена похорон доходит до 10 млн рублей», — резюмировал собеседник агентства.
На Троекуровском кладбище уже упокоился отец Филиппа. Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.