Зеленский раскрыл, когда Украина получит новые Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что осенью Украина получит от Израиля две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил на брифинге, подчеркнув, что израильский комплекс уже успешно работает на территории Украины в течение месяца
«Мы получим две системы Patriot осенью», — сказал Зеленский. Его слова цитирует ТАСС.
Кроме того, президент Украины отметил, что Киев готов заключать отдельные договоры на поставки различных видов вооружений, включая дальнобойные системы. Это заявление сделано на фоне действующего соглашения с США, по которому Украина закупит вооружение на сумму $90 миллиардов.
Ранее, 17 сентября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает поставки ракет для систем ПВО Patriot и реактивных снарядов для HIMARS в рамках первых двух пакетов военной помощи из США на сумму 1 миллиард долларов. Поставки этих вооружений запланированы на октябрь, а ранее Зеленский заявлял о необходимости ежемесячных расходов в 1 миллиард долларов на закупку американского оружия для продолжения конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.