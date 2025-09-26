Челябинский учитель вошел в число лучших педагогов России

Учитель истории и обществознания из Челябинска Глеб Фомин вошел в число 20 лучших педагогов страны, став лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Об этом сообщил официальный telegram-канал Министерства образования и науки Челябинской области. По данным ведомства, педагог из школы №147 прошел в финал престижного профессионального состязания и теперь представит регион на заключительном этапе федерального конкурса.
«Глеб Фомин вышел в финал Всероссийского конкурса „Учитель года — 2025“», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В пресс-службе добавили, что педагог теперь будет бороться за звание абсолютного победителя в суперфинале.
Глеб Фомин окончил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ). Коллеги пожелали учителю победы в завершающем этапе конкурса.
Ранее Челябинская область уже отмечалась высокими результатами в сфере образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Алексей Текслер наградили педагогов лицея №31 за успехи их учеников на российских и международных олимпиадах. Руководство региона подчеркивало, что достижения учителей способствуют развитию образовательной системы и формированию новых поколений специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!