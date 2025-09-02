Министр Кравцов и губернатор Текслер наградили челябинских педагогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Попов (второй слева) и Ирина Иоголевич получили награды из рук Сергея Кравцова и Алексея Текслера
Александр Попов (второй слева) и Ирина Иоголевич получили награды из рук Сергея Кравцова и Алексея Текслера Фото:

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в ЮУрГГПУ наградили педагогов физико-математического лицея № 31. Под их чутким руководством ученики добились выдающихся результатов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Позвольте лично поздравить вас и весь педагогический коллектив с блестящими результатами на российских и международных олимпиадах. Золотые медали по математике и информатике — это свидетельство высокого уровня образования в вашей школе. В этом, безусловно, ваша немалая заслуга. Конечно, родители поддерживали и помогали, но главную роль сыграли вы — учителя и организаторы этого успеха», — заявил Кравцов во время церемонии награждения.

По его словам, сейчас в стране создаются передовые школы. Одна из таких в скором появится и в Челябинске. Он выразил надежду, что опыт педагогов лицея будет учтен.

«Высокие результаты наших школьников на олимпиадах — это результат системной работы, профессионализма и преданности делу со стороны учителей, наставников и руководителей образовательных организаций. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим двигаться вперед, создавая условия для раскрытия талантов и подготовки новых поколений специалистов, которые будут формировать будущее нашего региона и страны», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Награды из рук министра и главы региона получили заслуженные педагоги Александр Попов и Ирина Иоголевич. Они удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Кравцов пробыл в Челябинске целый день. Вместе с губернатором он посетил несколько учебных заведений, пообщался с учителями и школьниками. Он отметил высокий уровень образовательной базы в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в ЮУрГГПУ наградили педагогов физико-математического лицея № 31. Под их чутким руководством ученики добились выдающихся результатов, сообщает пресс-служба правительства региона. «Позвольте лично поздравить вас и весь педагогический коллектив с блестящими результатами на российских и международных олимпиадах. Золотые медали по математике и информатике — это свидетельство высокого уровня образования в вашей школе. В этом, безусловно, ваша немалая заслуга. Конечно, родители поддерживали и помогали, но главную роль сыграли вы — учителя и организаторы этого успеха», — заявил Кравцов во время церемонии награждения. По его словам, сейчас в стране создаются передовые школы. Одна из таких в скором появится и в Челябинске. Он выразил надежду, что опыт педагогов лицея будет учтен. «Высокие результаты наших школьников на олимпиадах — это результат системной работы, профессионализма и преданности делу со стороны учителей, наставников и руководителей образовательных организаций. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим двигаться вперед, создавая условия для раскрытия талантов и подготовки новых поколений специалистов, которые будут формировать будущее нашего региона и страны», — отметил губернатор Алексей Текслер. Награды из рук министра и главы региона получили заслуженные педагоги Александр Попов и Ирина Иоголевич. Они удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Кравцов пробыл в Челябинске целый день. Вместе с губернатором он посетил несколько учебных заведений, пообщался с учителями и школьниками. Он отметил высокий уровень образовательной базы в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...