Министр Кравцов и губернатор Текслер наградили челябинских педагогов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в ЮУрГГПУ наградили педагогов физико-математического лицея № 31. Под их чутким руководством ученики добились выдающихся результатов, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Позвольте лично поздравить вас и весь педагогический коллектив с блестящими результатами на российских и международных олимпиадах. Золотые медали по математике и информатике — это свидетельство высокого уровня образования в вашей школе. В этом, безусловно, ваша немалая заслуга. Конечно, родители поддерживали и помогали, но главную роль сыграли вы — учителя и организаторы этого успеха», — заявил Кравцов во время церемонии награждения.
По его словам, сейчас в стране создаются передовые школы. Одна из таких в скором появится и в Челябинске. Он выразил надежду, что опыт педагогов лицея будет учтен.
«Высокие результаты наших школьников на олимпиадах — это результат системной работы, профессионализма и преданности делу со стороны учителей, наставников и руководителей образовательных организаций. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим двигаться вперед, создавая условия для раскрытия талантов и подготовки новых поколений специалистов, которые будут формировать будущее нашего региона и страны», — отметил губернатор Алексей Текслер.
Награды из рук министра и главы региона получили заслуженные педагоги Александр Попов и Ирина Иоголевич. Они удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
Кравцов пробыл в Челябинске целый день. Вместе с губернатором он посетил несколько учебных заведений, пообщался с учителями и школьниками. Он отметил высокий уровень образовательной базы в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!