«Это не шутка»: Shaman подтвердил существование партии «Мы»

Shaman сообщил, что партия «Мы» существует, это не шутка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам артиста, появление партии «Мы» не является шуткой
По словам артиста, появление партии «Мы» не является шуткой Фото:

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, подтвердил создание новой политической партии «Мы». Об этом исполнитель сообщил в соцсетях.

«Партия „Мы“ существует. Это не шутка», — сказал Дронов на видео. Оно опубликовано в личном telegram-канале певца.

Ранее Shaman преподнес своей избраннице, Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета, необычный подарок ко дню ее рождения — партию «Мы». По словам артиста, из-за активной подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение» им с Мизулиной не удалось своевременно отпраздновать эту дату. Позже исполнитель сообщил, что они спонтанно решили устроить праздник в Коломне вместе с горожанами. Там они организовали народные гуляния с песнями и танцами, накрыли праздничный стол с блинами и самоварами.

В Москве в ночь с 20 на 21 сентября состоялся международный конкурс «Интервидение», объединивший исполнителей из 23 стран. Мероприятие прошло на сцене комплекса Live Arena и собрало многотысячную онлайн-аудиторию. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Российскую Федерацию на конкурсе представлял певец Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу», который обратился к жюри с просьбой воздержаться от оценки его номера.

Для музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева это решение стало неожиданным, при этом он выразил разочарование выступлением Дронова. В то же время музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил организацию конкурса в России, отметив, что, по его словам, четыре миллиарда зрителей по всему миру смогли «побывать в райском месте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, подтвердил создание новой политической партии «Мы». Об этом исполнитель сообщил в соцсетях. «Партия „Мы“ существует. Это не шутка», — сказал Дронов на видео. Оно опубликовано в личном telegram-канале певца. Ранее Shaman преподнес своей избраннице, Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета, необычный подарок ко дню ее рождения — партию «Мы». По словам артиста, из-за активной подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение» им с Мизулиной не удалось своевременно отпраздновать эту дату. Позже исполнитель сообщил, что они спонтанно решили устроить праздник в Коломне вместе с горожанами. Там они организовали народные гуляния с песнями и танцами, накрыли праздничный стол с блинами и самоварами. В Москве в ночь с 20 на 21 сентября состоялся международный конкурс «Интервидение», объединивший исполнителей из 23 стран. Мероприятие прошло на сцене комплекса Live Arena и собрало многотысячную онлайн-аудиторию. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Российскую Федерацию на конкурсе представлял певец Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу», который обратился к жюри с просьбой воздержаться от оценки его номера. Для музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева это решение стало неожиданным, при этом он выразил разочарование выступлением Дронова. В то же время музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил организацию конкурса в России, отметив, что, по его словам, четыре миллиарда зрителей по всему миру смогли «побывать в райском месте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...