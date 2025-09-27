«Это не шутка»: Shaman подтвердил существование партии «Мы»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, подтвердил создание новой политической партии «Мы». Об этом исполнитель сообщил в соцсетях.
«Партия „Мы“ существует. Это не шутка», — сказал Дронов на видео. Оно опубликовано в личном telegram-канале певца.
Ранее Shaman преподнес своей избраннице, Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета, необычный подарок ко дню ее рождения — партию «Мы». По словам артиста, из-за активной подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение» им с Мизулиной не удалось своевременно отпраздновать эту дату. Позже исполнитель сообщил, что они спонтанно решили устроить праздник в Коломне вместе с горожанами. Там они организовали народные гуляния с песнями и танцами, накрыли праздничный стол с блинами и самоварами.
В Москве в ночь с 20 на 21 сентября состоялся международный конкурс «Интервидение», объединивший исполнителей из 23 стран. Мероприятие прошло на сцене комплекса Live Arena и собрало многотысячную онлайн-аудиторию. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Российскую Федерацию на конкурсе представлял певец Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу», который обратился к жюри с просьбой воздержаться от оценки его номера.
Для музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева это решение стало неожиданным, при этом он выразил разочарование выступлением Дронова. В то же время музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил организацию конкурса в России, отметив, что, по его словам, четыре миллиарда зрителей по всему миру смогли «побывать в райском месте».
